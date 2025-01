Warum Das Bo jetzt ein Museum kapert

Zwei Tage lang bespielt der Rapper zusammen mit der Kreativagentur „Gutistgut“ das Woods Art Institute in Wentorf. „Einfachmachen“ heißt das Ausstellungs-Event, dessen künstlerische Leitung Das Bo übernommen hat. Und es wird wild: 30 Künstler:innen, Musiker:innen und Performer:innen sind eingeladen, sich mit dem Thema „Dialog“ auseinanderzusetzen.

Das passiert in den verschiedenen Ausstellungsräumen mal tänzerisch (zum Beispiel am Samstag, 15 Uhr, mit der Choreografin Suse Tietjen), mal musikalisch (Sonntag, 14 Uhr, mit dem Konzert von The Ruhproject) oder auch genreübergreifend (etwa beim „Open Mic“ am Samstag, 16 Uhr, mit Schmiddfinga am Beat).

Diese Offenheit ist es auch, was das „Gutistgut“-Team antreibt: „Kreativität als schöpferische Kraft und Kunst als Ausdrucksform gepaart mit spielerischer Naivität haben schon in den ersten beiden ,einfachmachen‘ eine offene Definition geschaffen, die Freiräume zulässt“, sagen die Macher:innen. Freiräumen und einen Raum zum Miteinandersprechen. Denn, so Das Bo, „es ist wichtig, zusammenzukommen und den Dialog aufrechtzuerhalten“.

WAI – Woods Art Institute: 1./2.2., 12-18 Uhr, Golfstraße 5, 10 Euro, Infos: www.gutistgut.com/einfachmachen3

Die Plan7-Woche ab dem 30. Januar 2024 MOPO Die Plan7-Woche ab dem 30. Januar 2024

