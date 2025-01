„Wahnsinn!“: Gefeierte Wolfang Petry-Show in Hamburg

Schon lange steht Wolfgang Petry (inzwischen 73 Jahre alt) nicht mehr auf der Bühne. Aber seine unzähligen Hits haben mittlerweile ein Eigenleben entwickelt. Unter dem Motto „Wahnsinn! Die Show – Die größte Wolfgang Petry Party geht weiter“ werden sie zum vierten Mal auf Tour geschickt.

Auf eine Story mit rotem Faden verzichten die Macher. Mit neuem Bühnenkonzept, einer modernen Produktion mit vielen Sing-along-Elementen und einer riesigen Leinwand stellt die Show in erster Linie die Musik und Original-Songs der Schlagerikone in den Mittelpunkt – ganz im Stil eines echten Konzerterlebnisses. Zeitlich knüpft die Produktion an das legendäre Abschlusskonzert von Wolles umjubelter „Einfach geil“-Tournee aus dem Jahr 1999 an. Von „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen“ über „Der Himmel brennt“ bis hin zu „Wahnsinn“ (der Song mit „Hölle, Hölle, Hölle“) ist alles dabei – es darf mitgegrölt werden.

Barclays-Arena: 28.1., 20 Uhr, Tickets ab 59,50 Euro

Der Plan7 vom 24. Januar 2025 MOPO Der Plan7 vom 24. Januar 2025

Dieser Tipp stammt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.