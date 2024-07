Viel mehr als nur Sport: Foto-Ausstellung zeigt „Olympischen Frieden“

Die Fußball-Europameisterschaft ist seit Sonntag Geschichte – und mit den Olympischen Spielen steht das nächste sportliche Großereignis schon in den Startlöchern. Am 26. Juli geht’s in Paris los. Was dabei gerne vergessen wird: Seit der ersten „Neuauflage“ der Spiele 1894 sollen sie als „Treffen der Jugend der Welt“ auch der Völkerverständigung dienen.

Ein Grundgedanke schon im antiken Griechenland war der „Olympische Frieden“, ein unter den herrschenden Größen abgemachter Waffenstillstand. „Olympischer Frieden“ heißt auch die Ausstellung, die das Institut français und die Zentralbibliothek initiiert haben. Im Fokus stehen die universellen Werte des Sports: Zusammengehörigkeit und Frieden. Präsentiert werden Fotos von Athlet:innen – und natürlich Bücher zum Thema. (nr)

Zentralbibliothek: bis 29.7., Mo-Sa 10-19 Uhr, Hühnerposten 1. Eintritt frei

MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.