US-Erfolgsshow in Hamburg: Das wilde, wilde Wrestling

Sehr frei nach Truck Stop: Das wilde, wilde Wrestling fängt gleich auf Kampnagel an! Nach ihren fulminanten Auftritten 2021 kommt die Gruppe Choke Hole aus New Orleans jetzt wieder nach Hamburg – diesmal mit einer Extreme-Drag-Wrestling-Europapremiere! Mit den schrillen Showkämpfen startet auch das „Live Art“-Festival, das unter dem Motto „An Antifascist Summer Dream“ bis zum 15. Juni in der Kulturfabrik läuft.

Alles begann in einem Lagerhaus – rund um Mardi Gras, dem berühmt-berüchtigten Karneval von New Orleans. Halb legal. Eigentlich nicht einmal das. Die Genehmigungsunterlagen hatte man, na ja, „selbst gemacht“, wie „Gorlëënyah“, eine der drei Sprecher-Figuren des Choke-Hole-Kollektivs, später in einem Interview verraten hat. „Nur für den Fall, dass die Polizei auftauchen würde – und das tat sie auch, denn die Veranstaltung war riesig.“

Gruppe Choke Hole feiert große Erfolge mit ihren Drag-Wrestling-Shows

2018 war das, der Start gleich ein Riesenerfolg. Seitdem sind Choke Hole mit ihren Drag-Wrestling-Shows beinahe überall in den USA aufgetreten und längst auch in ausverkauften Sälen in vielen Städten Europas. Auf Kampnagel zeigen sie jetzt die Europapremiere von „Portal“ – laut Programm eine Mischung aus „choreografierten Wrestling-Kämpfen, Schauspiel, Lip-Synch-Performances, Video und DJing“.

Drag-Wrestling – jetzt drei Abende lang auf Kampnagel Amanda Altman/Bright Light Digital Art Drag-Wrestling – jetzt drei Abende lang auf Kampnagel

Ein ganz schönes Theater. Oder doch nicht? Was steckt dahinter? „Wrestling ist definitiv eine Kunstform“, erklärt Jassy aus dem Choke-Hole-Team. „Und Wrestling ist sehr sexualisiert. Es ist sehr dramatisch. Es gibt Kostüme. Es gibt Make-up und Theatralik. Es sind all diese Dinge, die die LGBT- und die Queer-Community lieben.“ Die Gruppe führe diese Kunstform mit ihren Performances sogar noch weiter in eine künstlerische Richtung – in der mit Humor die Lächerlichkeit des modernen Lebens kritisiert werden solle.

Choke Hole holen auf der Bühne alles aus sich raus – und das sollte man vorsichtshalber wörtlich nehmen. Das Programm warnt entsprechend schon einmal vor: „Mögliche Trigger: Stroboskoplicht, Lautstärke, Darstellung von Gewalt und sexuellem Inhalt, Schimpfwörter, Schreie, Gedränge, intensive Geräusche, Videos mit schnellem Bildwechsel.“ Das wilde, wilde Wrestling fängt gleich auf Kampnagel an…

Kampnagel: 6.-8.6., 20 Uhr, 24/12 Euro

MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.