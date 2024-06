Unterwasser-Erlebnis im Planetarium: Tauchfahrt in eine fantastische Welt

Seine Helden reisten zum Mittelpunkt der Erde, in 80 Tagen um die Welt oder befanden sich 20.000 Meilen unter dem Meer. Jules Verne (1828-1905) war seiner Zeit definitiv voraus. Der französische Romancier gilt als „Vater der Science-Fiction“ und ersann in seinen Büchern Erfindungen, die für die damalige Zeit sensationell waren. Fast 155 Jahre nach dem Erscheinen von Vernes berühmtester Geschichte „20.000 Meilen unter dem Meer“ schufen nun die Macher der international erfolgreichen Elektronik-Band U96 ein Planetariums-Unterwasser-Erlebnis rund um Kapitän Nemo und seine „Nautilus“.

Claude-Oliver Rudolph, der unter anderem in „Das Boot“ als Heizer Ario und in dem James-Bond-Film „Die Welt ist nicht genug“ als Schurke beeindruckte, entführt uns in der Rolle des Kapitän Nemo an Bord der „Nautilus“ in eine Unterwasserwelt, bevölkert von exotischen Lebensformen. Eine Welt, die heute zunehmend gefährdet ist, denn selbst der Visionär Jules Verne konnte sich 1870 nicht vorstellen, dass der Mensch einmal die Ozeane mit all ihren Meerestieren bedroht.

U96, vielen bekannt durch ihre Techno-Interpretation der Doldinger-Titelmelodie „Das Boot“, haben für die Show futuristische Sounds produziert: Ingo Hauss und Hayo Lewerentz schufen eine Mischung aus elektronischer und symphonischer Musik bis hin zu Techno. Die Projektionen des niederländischen Künstlers Julius Horsthuis und der 3D-Designer Jonas und Jakob Laugs liefern dazu fantastische Bilder, fast wie von einem anderen Planeten. (geb)

Planetarium: 22.6., 22.30 Uhr, auch 21.7., 9.8., Tickets 14 Euro, planetarium-hamburg.de

