Talks, Musik und viele „Sheroes“: Hier steigt die erste „Afro Futuristic Convention“

#FFA steht für Future Female Africa – die weibliche Zukunft Afrikas. Wie sieht sie aus? Entwürfe liefern die Teilnehmerinnen von „Afro Futuristic Convention: The Power Of Vision“ (Die Kraft der Vision) in Hamburg.

Das Treffen vereint schwarze Unternehmerinnen aus den Bereichen Mode, Musik, Technologie und Food-Art, um Diversität und Gleichberechtigung zu fördern. Eine der Initiatorinnen ist Onejiru, eine in Hamburg lebende kenianische Musikerin (u. a. mit Jan Delay). Sie sagt: „Ich hatte schon lange die Vision, Frauen aus Afrika und im Exil lebende Frauen zusammenzubringen – diese wunderbaren, innovativen und starken Frauen zu vernetzen, die ohnehin in meinem Umfeld sind. Die ,Afro Futuristic Convention‘ soll nicht nur ein Ort der Begegnung sein, sondern auch eine Plattform für Austausch, Inspiration und nachhaltige Kooperation.“

Unternehmertun schwarzer Frauen soll gefördert werden

Thematisch geht es in Vorträgen zum Beispiel um schwarze Frauen in Führungspositionen oder darum, neue Zugänge zu Finanzmitteln zu finden. Eine Ausstellung bringt Kunst und Mode zusammen, musikalische Performances sorgen für angenehme Pausen. Wer wird erwartet? „Durch die Einladung von Mitarbeitenden aus verschiedenen Branchen sowie Investor:innen und Vertreter:innen aus Politik und Zivilgesellschaft wird ein offener Dialog möglich. Insbesondere soll sich die ,Schwarze Community‘ eingeladen fühlen“, so Onejiru.

Das könnte Sie auch interessieren: Das ist Geschichte zum Gruseln: MOPO-Fotos in „Lost Places“-Ausstellung

Sie kann sich keinen besseren Ort für diese Pionierarbeit vorstellen als ihre Wahlheimat Hamburg. „Unser Ziel ist es, nachhaltiges Wirtschaften und ein Unternehmertum schwarzer Frauen zu fördern, um eine gerechte Zukunft zu gestalten, in der Frauen weltweit positive Veränderungen vorantreiben können.“ Hamburg macht den Anfang. Aber: „Diese Pilot-Convention soll keine Eintagsfliege sein, sondern regelmäßig in wechselnden Städten stattfinden.“ Sheroes braucht die Welt!

Villa Viva: 15.11., ab 12 Uhr, Schultzweg 4, Infos und Programm: futurefemaleafrica.org

Die Plan7-Woche ab dem 15. November 2024 MOPO Die Plan7-Woche ab dem 15. November 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.