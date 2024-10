Streetart-Künstler NEAL: Von der Kunsthallen-Fassade zur eigenen Ausstellung

Gerade neulich ist es wieder passiert: Über Nacht hatte Hamburg einen neuen NEAL – einen Bauarbeiter, der mit Handschuhen, Helm und Warnweste in ein Loch im Boden steigt. Eine optische Täuschung, natürlich. Ein Graffito, mit grellen Farben aufgesprüht auf Steinplatten einer Wohnsiedlung. NEAL ist einfach überall – seit diesem Samstag sogar in der Barlach Halle K. Und bald auch in der Kunsthalle.

Vor vier Jahren wurde der Streetart-Künstler mit einem Schlag in der halben Stadt bekannt. Er hatte – an die Fassade der Kunsthalle! – ein Bild gesprüht: eine vermummte Gestalt, die aus einem Fenster steigt. Ein Stencil, also mit Schablonen gearbeitet. Schwarz-weiß. Sozialkritisch. Und weil das irgendwie an Graffiti-Superstar Banksy erinnerte, war die Aufregung groß – wenn auch nur kurz: kein Banksy. Aber ein echter NEAL!

Damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn genau dieses Bild mit dem Titel „Escape“ schafft es jetzt sogar in die Kunsthalle: Ab dem 6. Dezember ist ein Druck in der Ausstellung „Illusions“ zu sehen: NEAL neben Gerhard Richter, Piet Mondrian und anderen – als einziger Streetart-Künstler.

„Peace Keeper“ heißt dieses NEAL-Stencil auf einer Hamburger Fassade. Neal „Peace Keeper“ heißt dieses NEAL-Stencil auf einer Hamburger Fassade.

Und dann ist da noch „The Great Escape“, die große Ausstellung in der Barlach Halle K, in der bis zum 1. November eine Auswahl seiner Arbeiten aus den vergangenen zwölf Jahren zu sehen ist. Graffiti, die der Hamburger hier in der Stadt an Fassaden und Mauern gesprüht hat, aber auch Werke aus London oder Las Vegas.

„Ohne die Straße wäre meine Kunst nicht die Kunst die ich heute mache“, wird NEAL von der „Urbanshit Gallery“ zitiert, „und von der ich heute sagen kann, dass ich sie aus Überzeugung und voller Freude jeden Tag mache.“ Oder in seinem Fall eben eher: jede Nacht. (nr)

Barlach Halle K: 26.10.-1.11., täglich 11-20 Uhr, Klosterwall 13, Eintritt frei

Plan 7 vom 25.Oktober 2024 MOPO Plan 7 vom 25.Oktober 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.