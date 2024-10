Starkoch bald in Hamburg: Jetzt Tickets für einen Abend mit Yotam Ottolenghi gewinnen

Yotam Ottolenghi, dieser Starkoch und Aromen-König aus London, hat es wieder getan. Mit „Comfort“ hat er ein neues Buch auf den Markt gebracht – direkt ein Bestseller. Am 6. November stellt er es in der Laeiszhalle vor. Dort spricht er über seine Kindheit und seine Reisen. Und gibt natürlich auch Expertentipps für die heimische Küche.

Aber Achtung: Sein neues Buch sollte nicht lesen, wer gerade Hunger hat. Oder schlechte Laune. Oder gute Laune. Oder wer gerne kocht. Denn es besteht die Gefahr, dass man sofort alles stehen und liegen lässt und Richtung Supermarkt rennt.

In „Comfort“ (320 Seiten, Dorling Kindersley, 38 Euro) präsentiert der 55-Jährige zusammen mit seinem Team – Helen Goh, Verena Lochmuller und Tara Wigley – Rezepte, die nicht nur den Hunger stillen, sondern die auch die Seele trösten können. Comfort-Food – die einen erinnert es an ihre Kindheit, die anderen an Reisen oder Abende mit guten Menschen. 100 Rezepte sind zusammengekommen. So unterschiedlich wie die Autor:innen sind auch die Gerichte, die sie kochen: „Frittata mit Lauch, Tomate und Kurkuma“, „Käse-Curry-Crêpes“, „Hühnerbrühe mit Matzeknödeln“ oder „Brathähnchen mit Tante Paulines Marinade“ – natürlich alles mit einem Ottolenghi-Twist.

Wir verlosen Tickets für die ausverkaufte Ottolenghi-Show

Der Abend in der Laeiszhalle startet um 20 Uhr und ist schon ausverkauft. Aber wir verlosen Tickets! Wer gewinnen will, muss bis 1. November (13 Uhr) eine E-Mail mit Betreff „Comfort“ an plan7@mopo.de schicken und folgende Frage beantworten: In welcher Stadt lebt Ottolenghi?

