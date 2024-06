Star-Pianistin veranstaltet Klassik-Festival – und tritt sogar im Gruenspan auf!

In der Hansestadt hat die Jahrhundertpianistin Martha Argerich seit 2018 ihr eigenes Festival, veranstaltet von den Symphonikern Hamburg. Die diesjährige sechste Ausgabe allerdings ist anders: Weil die Laeiszhalle für Umbauten geschlossen wird, findet das Festival auch in ungewöhnlichen Locations statt. Nicht nur im Konzertsaal kann man die Künstlerin treffen, sondern auch in der Kunsthalle, im Schauspielhaus, in Museen, Hochschulen und sogar im Gruenspan, dem Mojo Club sowie auf Kampnagel.

Zu erleben sind folglich nicht nur Konzerte, sondern auch Formate mit Schauspielern, Rezitatoren, einem Flamenco-Tänzer und klugen Gesprächspartnern, die sich beispielsweise am Eröffnungsabend Gedanken über „Jüdisches Leben in Europa“ machen. Musikalisch begleitet wird die charismatische „Löwin am Klavier“ – so der Titel ihrer Biografie – unter anderem vom bedeutenden Cellisten Mischa Maisky und zwei seiner ebenfalls musizierenden Kinder.

Das Finale in der Elbphilharmonie gerät zum Familientreffen: Argerichs Tochter Annie Dutoit und zwei ihrer Enkel wirken mit beim „Tierisch guten Ende“: Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven und Schostakowitsch und Saint-Saëns’ berühmter „Karneval der Tiere“. (pst)

20.-30.6., Programm unter www.symphonikerhamburg.de/martha-argerich-festival

MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.