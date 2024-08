„Holk“-Festival: Stade wird zum Hotspot der Kultur

Auf der Suche nach einem Ausflugsziel? Wie wär’s mit Stade, der hübschesten Stadt westlich von Hamburg. Dort lockt das „Holk“-Kulturfestival mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern genau in jenen Wochen, bevor in Hamburg die Bühnen in die neue Saison starten.

Die 23. Festival-Ausgabe bündelt 22 Veranstaltungen an acht verschiedenen Orten, dazu gehören neben dem Stadeum als Mittelpunkt unter anderem eine Kirche, ein Schlossvorplatz und eine Festung. Am Eröffnungsabend (17.8.) übernimmt der künstlerische Nachwuchs die große Bühne im Stadeum: Frische Talente aus Stade und Umgebung zeigen ab 18 Uhr ein großartiges Programm aus Tanz im angesagten Korean Pop Style, Poetry Slam sowie Musik zwischen Punk, Indie, Rock, akustischer Gitarre, Klavier und Gesang – bei freiem Eintritt.

Talente aus Stade zeigen ihr Können

Unter dem Aspekt, möglichst viele Menschen anzusprechen, hat Festival-Kuratorin Lea Redlich für die kommenden Wochen ein verdammt vielseitiges Programm zusammengestellt. Zu den großen Namen gehört Magier Farid, der schon Bruce Willis und Thomas Gottschalk mit seiner Zauberkunst zum Staunen brachte (27.8.). „Wenn ich tanz‘“ sang Rami Hattab, als die Welt Pandemie-bedingt stillstand, und konnte mit seiner Musik Hoffnung unter die Menschen bringen; auf seiner Tanz-Tour macht er am 19.9. Station in Stade.

Der Musiker und Kabarettist Reinald Grebe hat seine Autobiografie geschrieben, die er seinem Publikum vortragen möchte (5.9.). Eine „Satire-Lesung mit Cartoons und Gedichten“ gibt das Trio Hauck & Bauer und Gsella zum Besten, berüchtigt für seine Comics und boshafteste Texte (24.9.). Henry Purcells berühmte Barockoper „Dido und Aeneas“ präsentieren das Ensemble Schirokko mit dem Stader Kammerchor Vox Humana in einer konzertanten Aufführung, passenderweise in der barocken Kirche St. Cosmae (25.8.). „Songs für die Ewigkeit“ spielen Maffay pur – ohne Peter, doch als Coverband fast so gut wie das Original (31.8.). Das diesjährige Motto verspricht „Für alle“. Stimmt.

Stade: 17.8.-27.9., stadeum.de/Veranstaltungen/Holk-Kulturfestival

