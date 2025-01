Spektakuläre neue Szenen bei Pferdeshow Cavalluna

Spektakuläre neue Szenen und die schönsten der vergangenen Jahre verspricht das neue Spektakel von Cavalluna, Europas größter Pferdeshow.

In „Grand Moments“ kommen 58 Pferde zum Einsatz und entführen das Publikum (natürlich in Kombination mit Reitern, Tänzern, mit tollen Spezialeffekten und Musik) in eine traumhafte Welt.

Auch ein paar Esel sind dabei

Erzählt wird die Geschichte eines alten Clowns, der sich nach seinem letzten Auftritt im Traum an all die wunderbaren Momente mit den anderen Artisten erinnert. Friesen, Lusitanos, ein Mini-Pony und sogar ein paar Esel zeigen, was sie unter ihren Reitern gelernt haben – und die haben auch ein paar tolle Stunts auf Lager.

Barclays-Arena: 4.1., 14 und 19 Uhr, 5.1., 13 und 17.30 Uhr, Tickets ab 45 Euro

