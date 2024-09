Spannung bis zum Schluss: Eine mörderische Angelegenheit im English Theatre

Am English Theatre geht es um nicht weniger als den perfekten Mord. Im Thriller „Murder By Misadventure“ von Edward Taylor steht die erfolgreiche Zusammenarbeit der Krimi-Autoren Harold Kent und Paul Riggs vor dem Aus. Harold will nach ihrem letzten Buchprojekt endlich eigene Wege gehen. Paul, der sich nicht trennen will, beginnt, den inzwischen verhassten Kollegen zu erpressen.

Zum Entsetzen seiner Gattin beschließt Harold kaltblütig, einen in Gedanken x-mal durchgespielten Mordplan in die Tat umzusetzen. Was soll dabei schon schiefgehen? Kurz und gut: Vor seiner USA-Reise lockt das Paar den lästigen Paul in seine Wohnung und sperrt ihn auf einen unzugänglichen Balkon. Nach der Rückkehr sechs Wochen später ist die „Leiche“ jedoch verschwunden. Dafür steht ein Polizeiinspektor vor der Tür …

Das packende Katz-und-Maus-Spiel verstrickt die Protagonisten in ein Netz aus Eifersucht, Betrug und Misstrauen. Für spannende Unterhaltung bis zum Schluss dürfte dank etlicher überraschender Wendungen und einiger blutiger Überraschungen gesorgt sein. (bs)

English Theatre: 9.-11.9. 19.30 Uhr (Previews), 22 Euro; reguläre Aufführungen: 13.9.-9.11., 29-42 Euro, Tel. 2277089, eth-hamburg.de

Plan 7 vom 6. September 2024 MOPO Plan 7 vom 6. September 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.