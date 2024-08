Sommerfestival in Hamburg: Ganz viel Kultur für eine bessere Welt

Das Sommerfestival hat sich in diesem Jahr eins der ältesten Themen der Menschheit auf die Fahne geschrieben: Liebe. Und sich vorgenommen, ein Zeichen zu setzen gegen die Kriege im Großen und den hasserfüllten Umgang miteinander im Kleinen. Theatermacher wollen selten weniger als die Welt verbessern.

Dem künstlerischen Leiter András Siebold („Wir machen Hamburg zum Tor zur Tanzwelt“) ist zur Eröffnung ein echter Coup gelungen: Lucinda Childs, lebende Legende des modernen Tanzes, zeigt vier Uraufführungen – unter Beteiligung des Weltstars der Minimal Music Philip Glass, der Oscar-prämierten Komponistin Hildur Guðnadóttir und des bildenden Künstlers Anri Sala. In einem der vier Stücke tanzt die 84-jährige US-amerikanische Choreografin selbst ein Solo!

Mehr als 200 Veranstaltungen bei Sommerfestival

Insgesamt wartet das Festival 2024 mit über 200 Veranstaltungen auf, darunter acht Weltpremieren. Eine davon zeigt Kyle Abraham, Choreograf aus New York: In „Cassette Vol. 1“ reist er zurück in die 80er Jahre und lässt seine Company zum Soundtrack jenes Jahrzehnts tänzerisch das passende Lebensgefühl entdecken.

„A Dirty Faust“: immersives Theater vom Ensemble Nesterval (Schule Seilerstraße, 8.8. bis 10.8.) Alexandra Thompson „A Dirty Faust“: immersives Theater vom Ensemble Nesterval (Schule Seilerstraße, 8.8. bis 10.8.)

Tanz dominiert das Festival in diesem Sommer eindeutig. Der französische Choreograf Saïdo Lehlouh kreiert eine Neun-Stunden-Performance: Um 11 Uhr beginnt die Show in der Kunsthalle, dann bewegen sich die Künstler durch alle sechs Häuser der Kunstmeile (Bucerius Kunst Forum, Kunstverein, Kunsthaus, Museum für Kunst und Gewerbe, Deichtorhallen) und treffen sich ab 19 Uhr auf dem Rathausmarkt zum Finale – „Core“ schafft eine Verbindung von der bildenden zur bewegten Tanz-Kunst.

Dazu passt die Wiederaufnahme einer spektakulären Aktion aus den 70er Jahren: „Man Walking Down the Side of a Building“ wird an zwei Tagen (10./11.8.) zu bestaunen sein – das Building in Hamburg ist die Galerie der Gegenwart. Theater, Konzerte, Lesungen, Gesprächsformate, Filme, Poker-Runden und Kopfhörer-Partys stehen ebenfalls zur Auswahl. Treffpunkt und Herz des Festivals ist wie immer der „Avant-Garten“, in diesem Jahr verwöhnt ein Starkoch aus Indien die Theatergänger.

Kampnagel: 7.-25.8., Jarrestr. 20, diverse Preiskategorien, Festival-Karte 45 Euro (50 Prozent Rabatt), Tel. 27094949

