Es braucht keinen VAR, um die Diskrepanz zwischen dem Fußball zu erkennen, wie wir ihn lieben, und dem Fußball, wie er ist.

Das Genießermagazin „11 Freunde“ schreibt seit vielen Jahren gegen die stetige Kommerzialisierung des schönen Sports an. Doch die voranschreitende Dosenwerdung scheint unaufhaltsam: Jürgen Klopp ist plötzlich „Global Head of Soccer“ (Soccer!) bei Red Bull, und die WM 2034 findet bei den Sportsfreunden in Saudi-Arabien statt.

Insofern ist ein Abend mit den „11 Freunde“-Machern Philipp Köster und Stephan Reich wie ein Bad im wonnevollen Abklingbecken für emotional verunsicherte Fußballfans. Mit Bildern, Filmchen und Anekdoten aus ihrem reichen Erfahrungsschatz verwandeln sie den Saal der Fabrik in eine glückliche Kurve. Freunde, so soll das sein!

Fabrik: 15.1., 20 Uhr, Karten für 25 Euro

