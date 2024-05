So lässig sind Forschung und Kultur: „Science And Art Slam“ in Hamburg

So lässig können Wissenschaft, Forschung und Kultur sein: Beim „Science And Art Slam“ der Hamburg Open Online University (HOOU) präsentieren Forschende und Kulturschaffende ihre Leidenschaft und Expertise in einem spannenden Wettbewerb.

Kurz und knapp, unterhaltsam und verständlich für alle. Und weil die HOOU so viele Fachrichtungen anbietet, kann man sich auf eine abwechslungsreiche Show freuen. In zwei Slots treten die Slammer:innen gegeneinander an (18 und 19 Uhr), anschließend bestimmt das Publikum, wer die Zentralbibliothek preisgekrönt verlassen darf.

Zentralbibliothek: 30.5., 17.30 Uhr, Hühnerposten 1, Eintritt frei. Anmeldung notwendig – hier.

MOPO

