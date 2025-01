Skandale, Triumphe und Live-Musik: Schlagzeug-Legende in Hamburg

Bertram Engel ist einer der bekanntesten und besten Schlagzeuger Deutschlands. Seit Ende der 70er Jahre sitzt der gebürtige Westfale sowohl bei Udo Lindenberg als auch bei Peter Maffay hinter den Drums. Seine Autobiografie, ein „Spiegel“-Bestseller-Buch, hat er „Mit alten Männern spiel’ ich nicht“ (Riva Verlag) genannt. Auf einer Solotour stellt er es vor, verrät die wildesten Geschichten aus fast 50 Jahren Rock’n’Roll. Skandale, triumphale Momente und ein schonungsloser Blick hinter die Kulissen – das gibt es live zu erleben.

„Wir haben alle nicht im Weihwasser gebadet“, blickt Engel auf das Rocker-Leben mit Drogen und Alkohol zurück, was allerdings der Vergangenheit angehört. „Seit 25 Jahren sind wir alle clean!“ Engel bringt aber nicht nur Geschichten, sondern auch Musik auf die Bühne. Er singt und spielt am Piano. Mit dabei: audiovisuelle Einspieler, Gastmusiker und Überraschungen. Was viele nicht wissen: Der Trommler ist auch Komponist.

Wilde Storys aus 50 Jahren Rock‘n‘Roll

„Unter anderem Eis im September“, „Der Mensch, auf den du wartest“ und „Schlüssel zur Macht“ schrieb er für Peter Maffay. „Augen der Großstadt“ und „Ali, der Türkenjunge“ für Udo Lindenberg. Der Buchtitel ist eine Metapher; auch wenn er selbst mittlerweile alt sei, halte der Rock’n’Roll ihn jung. Den Satz „Mit alten Männern spiele ich nicht“ hat er vor rund 40 Jahren Peter Maffay hingeschleudert, nachdem dieser ihn als Drummer für seine Band engagiert hatte. Seiner Karriere hat das nicht geschadet, im Gegenteil: Maffay habe das nachhaltig beeindruckt, erzählt Engel.

Mit Maffay hat er in Afghanistan für die Blauhelme gespielt und nachts die Schüsse der Taliban gehört. Ein anderes unvergessliches Erlebnis: das Konzert im Palast der Republik mit Udo Lindenberg. Die beiden haben eine lange Geschichte: Engel war gerade mal 18 Jahre alt, als er mit Udo in Nürnberg vor 70.000 Leuten seinen ersten großen Auftritt hatte. „Da habe ich mir schon ziemlich in die Hose gemacht“, erinnert sich Engel. Udo sei betrunken gewesen, die Stimme kaputt. „Da dachte ich: Mit diesem Mann werde ich nicht alt. Aber die Geschichte sollte anders kommen – denn ich spiele mit ihm ja immer noch.“

Laeiszhalle: 13.1., 20 Uhr, Karten ab 40 Euro, Tel. 35766666

