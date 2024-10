Sexfluencerin Gianna Bacio klärt die Hamburger auf

Influencer gibt es zuhauf, und irgendwie scheint auch das Thema Sex und Liebesleben allgegenwärtig. Dennoch ist Gianna Bacio überzeugt, dass es jemanden wie sie braucht: eine Sexfluencerin. Sie sagt, es werde zwar viel über Sex geredet, doch nicht wirklich und schon gar nicht lustvoll aufgeklärt.

Als Sexualpädagogin bringt sie schon mal das nötige Hintergrundwissen mit – und vor allem jede Menge praktische Erfahrung. Leidenschaftlich plädiert sie auf YouTube, TikTok und Instagram, in Podcasts und Büchern für mehr Lust, empfiehlt das beste Gleitgel oder gibt Tipps, wie man als Paar wieder zu Intimität zurückfindet oder wie sich Sex verändert, wenn frau ein Kind geboren hat.

Fast eine Million Menschen erreicht Gianna Bacio auf den verschiedenen Plattformen. Ihr erstes Buch „Hand drauf“ soll Frauen ermutigen, selbst Hand anzulegen, um Lust zu empfinden. Weibliche Masturbation will sie nämlich aus der Tabu-Ecke holen. In ihrem zweiten Buch „Love your Sex“ geht es um eine liebe- und lustvolle Haltung sich selbst und dem eigenen Körper gegenüber. Bei ihrer Sexfluence-Liveshow bricht sie gekonnt Tabus – informativ, aber vor allem unterhaltsam. (jh)

Kent-Club: 18.10., 20 Uhr, 32 Euro, kentclub.de

