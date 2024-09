Sex- und gute Nacktgeschichten: Deutschlands bekannteste Beziehungsexpertin auf Tour

Wenn Sie schon immer wissen wollten, was die gefährlichste Sexstellung der Welt ist oder warum es besser ist, keine Kinder zu bekommen, sind Sie bei Zweifach-Mutter Paula Lambert bestens aufgehoben. Sie ist Deutschlands bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin seit Erika Berger.

Seit mehr als zehn Jahren behandelt die Journalistin, Buchautorin, Tabu-Brecherin und „Beate Uhse“-Markenbotschafterin in ihrer Sixx-TV-Sendung „Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten“ Fragen zur Sexualität und gibt Tipps für ein erfülltes Liebesleben. Parallel betreibt die gebürtige Münchnerin die Ratgeber-Podcasts „Paula Lieben Lernen“ (darin spricht sie mit Gästen offenherzig über Beziehungen) und „4 Brüste für ein Hallelujah“ (darin geht es um Mental Health) sowie den Online-Kurs „Power By Paula“, der ein Upgrade für das Leben verspricht.

Paula Lambert mit neuem Programm in Hamburg

Mit ihrem neuen Bühnenprogramm „S@x Education – die lustigste Gruppentherapie der Welt“ feiert sie den Tourstart in Hamburg. Sinn und Zweck der Sitzung: Über all das, was einem auf dem Liebesweg ins Erwachsenendasein passiert, lachen zu lernen – und das Beste daraus mitzunehmen, um endlich ein zufriedenes Sex- und Beziehungsleben zu führen. Kein Grund, gleich rot zu werden! (ksch)

Friedrich-Ebert-Halle: 15.9., 19 Uhr, Alter Postweg 34 (Heimfeld), Karten 43 Euro (freie Platzwahl)

MOPO

