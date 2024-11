„Schmidts Winterglitzer“: Eine Wundertüte voller Glamour und Artistik

Schrill, schräg und auch ein wenig schrullig wird es, wenn Elke Winter zur glamourösen Revue lädt. Bei „Schmidts Winterglitzer“ soll es „bunt, laut, lustig und verrückt“ werden – mit Zauberkunst, Artistik, Comedy- und Tanzeinlagen und Gesang.

Schon mehrfach durfte die Travestie-Comedy-Diva, die ein Faible für opulente Glitzerfummel hat, durch das allwinterliche Showspektakel der Tivoli-Familie führen. Derbe, herzlich, charmant und mit Witzen unter der Gürtellinie meisterte sie ihre Gastgeberrolle stets mit Bravour. In diesem Jahr bekommt Elke Winter Unterstützung von der französelnden Cabaret-Diva Maladée, die ebenfalls einen Hang zur Theatralik, zu glamourösen Kleidern, schelmischer Doppeldeutigkeit und Chansons hat.

Es wird „bunt, laut, lustig und verrückt“

Die beiden Grandes Dames teilen sich die Bühne mit einer bunten Schar Künstlerinnen und Künstler. So zaubert Tjark Schlößer mit einer gehörigen Portion nordischem Humor und allen möglichen Alltagsgegenständen (von Geldscheinen bis Büchern), am liebsten aber mit Karten. Verblüffende Momente sind garantiert – immerhin ist er Deutscher Vize-Meister der Kartenzauberei.

Für Staunen sorgt auch Shyno, der auf und mit einem Hoverboard tanzt und atemberaubende Kunststücke präsentiert. Der Akrobat war schon mit dem Cirque du Soleil auf Tour.

Beste Unterhaltung an dunklen Winterabenden

Noch mehr faszinierende Artistik gibt es von Luzi Lou, die sowohl am Pole als auch im Luftring schwebend allerlei Verrenkungen wagt. Auch Maria Moncheva, die zuletzt bei „Harry Potter und das verwunschene Kind“ mitwirkte, erhebt sich in die Lüfte und turnt an klirrenden Stahlketten mit viel Sexappeal. Als wäre das noch nicht genug, komplettieren vier Tänzer:innen das Ensemble.

Das könnte Sie auch interessieren: Klamauk in der Komödie: „Sherlock Holmes“ – Gemeinsam gegen das Böse

Die Gäste erwartet eine Wundertüte voller Gags, spektakulärer Kunststücke und Überraschungen. Beste Unterhaltung also, um dunkle Winterabende zum Glitzern zu bringen.

Schmidt-Theater: 21.11. bis 1.2.25, Mi und So 19 Uhr, Do 19.30 Uhr, Fr und Sa 20 Uhr, ab 30 Euro, Tel. 31 778899, tivoli.de

Der Plan 7 vom 22. bis 28. November 2024 MOPO Der Plan 7 vom 22. bis 28. November 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.