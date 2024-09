Preisgekröntes und Premieren: Das „Filmfest Hamburg“ findet wieder statt!

Gewinner, Gewinner, Gewinner! Noch vor ihrem deutschen Kinostart werden beim „Filmfest Hamburg“ ab diesem Donnerstag gleich mehrere Abräumer internationaler Festivals gezeigt – seit mehr als 20 Jahren unter neuer Leitung. Komplett umgekrempelt wird das Festival nicht, aber es gibt einige Neuerungen.

Filmfans können sich auf 124 Werke von internationalen Regisseurinnen und Regisseuren freuen, darunter sind auch fünf Weltpremieren. In den Festivalkinos laufen der Goldene-Palme-Gewinner „Anora“ von Regisseur Sean Baker sowie der Goldene-Löwen-Gewinner „The Room Next Door“ von Pedro Almodóvar. Zu sehen sind auch der deutsche Beitrag, mit dem Mohammad Rasoulof für Deutschland in das Rennen um den Auslands-Oscar geht („Die Saat des heiligen Feigenbaums“), und die internationale Konkurrenz in dieser Kategorie aus Irland, Rumänien, Marokko, Kanada und Japan. Zum Auftakt des zehntägigen Filmfestes läuft der Film „Könige des Sommers“ (Regie: Louise Courvoisier).

124 Filme werden in 14 verschiedenen Kinos gezeigt

Die Filme werden in 14 Kinos der Stadt gezeigt – von A wie Abaton bis Z wie Zeise Kinos. Nicht selten sind auch die Macher sowie die Darstellenden der Produktionen mit dabei. So werden neben anderen Regie- und Schauspielgrößen Jacques Audiard, Diane Kruger, Andrea Arnold, Christoph Maria Herbst, Pia Marais, Joshua Oppenheimer, Mohammad Rasoulof, Helena Zengel, Maren Eggert, Edgar Selge und Luna Wedler erwartet.

„Könige des Sommers“ eröffnet das „Filmfest Hamburg“ an diesem Donnerstag. Filmfest Hamburg „Könige des Sommers“ eröffnet das „Filmfest Hamburg“ an diesem Donnerstag.

Die 32. Ausgabe des „Filmfestes Hamburg“ steht erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten unter neuer Leitung: Festivalchefin ist nun Malika Rabahallah – und sie hat gleich einiges Neues parat. So wird es zum Beispiel erstmals einen Tag mit freiem Eintritt in 14 Kinos geben: Am 3. Oktober können 35 Filme kostenlos geschaut werden, darunter die Literaturverfilmung „Der Buchspazierer“ mit Christoph Maria Herbst (Tickets müssen vorab gebucht werden, am 29. September werden neue Kontingente freigeschaltet).

Mit der Aufführung von Pedro Almodóvars „The Room Next Door“ endet das „Filmfest“ am 5. Oktober.

Filmfest Hamburg: 26.9.-5.10., diverse Kinos, komplettes Programm und Tickets: www.filmfesthamburg.de

Plan7 WochenMOPO 20. September MOPO Plan7 WochenMOPO 20. September

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.