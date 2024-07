Posaune und Politik: „Groundation“-Konzert in Hamburg

Wer für das Sean Paul Konzert am Dienstag keine Karte bekommen hat, kann den Tag dennoch mit geilem Spiritual Roots Reggae verbringen.

Die kalifornische Band Groundation um Harrison Stafford verfolgt seit 1998 das Ziel, die in Jamaika begründete Musikrichtung mit Einflüssen wie improvisatorischem Jazz zu zelebrieren. „Posaune, Politik, edle Harmonien on a one drop beat“, brachte es ein Rezensent mal treffend auf den Punkt. Live zündet das besonders.

Zum 20. Geburtstag ihres dritten Albums „Hebron Gate“ spielen Groundation den Klassiker in voller Länge. Stafford, der sowohl jamaikanische Geschichte unterrichtet als auch Jazz studiert hat, schrieb die Songs ganz im Geiste Kaliforniens, wo Friedensbewegungen, Menschenrechte und ökologisches Bewusstsein seit jeher zu Hause sind. (ksch)

Fabrik: 16.7., 20 Uhr, 34 Euro

MOPO

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.