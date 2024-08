Poetry-Slam-Finale: Raus mit der Sprache!

Gereimt, gerappt, geflüstert oder sogar mal gebrüllt. Beim Poetry Slam sind die Darbietungsformen so vielfältig wie die Themen, wenn die Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne treten, um ihre Gedankenwelten literarisch auszudrücken.

Umschlingen sich dabei Form und Inhalt inniglich? In der Fabrik im Ottensen steigt heute die Hamburger Meisterschaft in dieser „Spoken Word“-Disziplin. Sechs Kontrahenten und Kontrahentinnen treten in aller Freundschaft gegeneinander an. Eine Publikumsjury ermittelt den Sieger oder die Siegerin. Dabei geht es um mehr als nur den – an sich schon ehrwürdigen – Tagessieg. Denn wer mit der Hamburger Meisterschaft gekrönt worden ist, vertritt uns beim bundesweiten Wettbewerb in Bielefeld. (kam)

Fabrik, Barner Straße 36: 18.8., 20 Uhr, 20 Euro

Plan7 vom 16. August MOPO Plan7 vom 16. August

