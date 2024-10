Plötzlich bist du Mama: „Früher habe ich Bad Boys gedatet, heute ziehe ich sie groß”

„Früher habe ich Bad Boys gedatet, heute ziehe ich sie groß“, sagt Marie Lumpp in „Mama ohne Plan“. Sie schlüpft in 13 Rollen, schimpft, spielt und singt übers Muttersein, wenn sich der eigene Vorname in „Mama“ ändert und frau sich in Jogginghose auf dem Spielplatz wiederfindet.

Das Stück „Suddenly Mommy“ von Anne Marie Scheffler wird in Kanada schon lange gefeiert – und nun auch in Deutschland. Marie Lumpp muss selbst den Spagat zwischen Bühne und Kind schaffen, und spätestens wenn sie Helene Fischers Hit „Atemlos“ in „Ohne Plan durch die Nacht …“ umtextet, verstehen sie alle im Publikum, nicht nur Mamis. (jh)

Alma Hoppe: 16.10., 20 Uhr, ab 34 Euro, almahoppe.de

