Planetariumsfilm für Kinder: Ein Hamstergalaktisches Abenteuer!

Ein alter lateinischer Motivationsspruch lautet: „Per aspera ad astra“, was in etwa so viel bedeutet wie: Wer sich anstrengt, greift nach den Sternen. Es ist, als wären diese Worte extra für Eddie geschnitzt worden.

Denn der kleine Hamster lebt auf einem Schrottplatz, und seine ganze Gedankenwelt kreist um die Frage, wie er es bloß schaffen könnte, ins All zu reisen. Vielleicht einen Aufzug konstruieren? Hahaha! Bei seinen Artgenossen erntet er für diese Flusen nur Hohn und Spott. Aber eines Tages kracht ein Raumschiffbauteil herunter und drinnen steckt ein echter Roboter. Schaffen es Eddie und der unfreiwillige Besuch es, ihn wieder in den Weltraum zurückzuschießen?

Planetariumsfilm für Kinder ab sechs Jahren

Dieser Frage geht der Planetariumsfilm „Eddie will ins All“ für Kinder ab sechs Jahren nach (Premiere ist am Mittwoch um 17.07 Uhr). Dabei steht zwar die Geschichte im Vordergrund. Aber nebenbei werden Grundlagen für spätere Raketeningenieurinnen oder Planetenforscher gelegt: Was ist der Unterschied zwischen Sternen und Planeten? Wie funktionieren Flugantriebe innerhalb und außerhalb der Erdatmosphäre? Warum können wir hier Luft schnappen, dort aber nicht? Die Projektionen auf der Kuppel im Sternensaal sind immer ein himmlisches Spektakel – und dazu gilt es, mit dem einfallsreichen Eddie mitzufiebern. Ad astra, Kids! (kam)

Planetarium: 18./19.7., 11 Uhr, 20.7., 12/15.45 Uhr, 12/7,50 €

