Plan7-Tipp: Die Legende vom heiligen Trinker

Dünne Haare, hohe Stirn und ein vom Leben verwittertes Gesicht: Darin ähneln sich der geniale Schriftsteller Joseph Roth und der großartige Schauspieler Ben Becker. Letztgenannter begeistert seit Jahren auch als Vorleser bedeutender Werke (Bibel, Kafka). Seine aktuelle Literatur-Performance „Im Exil“ porträtiert den jüdischen Autor Joseph Roth. Der starb 1939 nur 44-jährig an seiner Alkoholsucht in Paris, dorthin war er vor den Nazis geflohen.

Und dort schrieb er auch seinen letzten Text: „Die Legende vom heiligen Trinker“, ein Selbstporträt und zugleich eine Art Testament. Joseph Roth beschreibt darin die letzten Wochen im Leben des obdachlosen Trinkers Andreas. Dem eröffnen sich durch eine Reihe wunderlicher Ereignisse zwar mehrere Chancen, doch letztlich landet er immer wieder in irgendeiner Pariser Bar.

Becker liest die legendäre Novelle, „Roth-Händle“ rauchend. Auf das Original folgt nach der Pause die Sicht eines Zeitgenossen: Géza von Cziffra, ungarischer Filmregisseur, veröffentlichte 1983 seine Erinnerungen an Joseph Roth unter dem Titel „Der heilige Trinker“. Darin ist von gemeinsam durchzechten Nächten in Berlin die Rede und von der Erfahrung, im Exil zu leben. Durch den bewundernden Blick des Freundes vervollständigt sich das Bild eines Mannes, dessen Bücher 1933 in Nazi-Deutschland verbrannt wurden und der sowohl seine Heimat als auch seine Familie verloren hatte. Wer genau hinhört, kann geradezu gruselige Gemeinsamkeiten zum Hier und Jetzt entdecken – und das liegt nicht allein an Beckers Gänsehaut garantierender Stimme.

St. Pauli-Theater: 14.-16.4., 19.30 Uhr, So 18 Uhr, 22-59 Euro

Immer wissen, was los ist – mit Plan7 in der WochenMOPO!

Die aktuelle Titelseite von Plan7 – der Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag am Kiosk). MOPO Die aktuelle Titelseite von Plan7 – der Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag am Kiosk).

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.