Pflegestufe? Vorgegaukelt! Jochen Busse feiert Comedy-Premiere

Schauspieler und Kabarett-Star Jochen Busse („7 Tage, 7 Köpfe“) ist im Showbusiness ein alter Hase. Doch nach mehr als 60 erfolgreichen Berufsjahren im Rampenlicht den Job an den Nagel hängen? Ist natürlich keine Option. Lieber zeigt sich der – dank der täglichen „halbe Stunde Yoga und seit über 20 Jahren Hula-Hoop“ – fitte „Feingeist des Boulevards“ (83) in einer neuen Rolle, maßgeschneidert und somit bestens geeignet, sein komödiantisches Können voll zu entfalten.

In „Weiße Turnschuhe“ hat ihm Theatermacher René Heinersdorff die Figur des 75-jährigen Günters auf den Leib geschrieben. Der Senior ist, wie könnte es anders sein, fit wie ein Turnschuh. Und er brennt darauf, endlich das Leben zu genießen. Doch dann versagt Sohn Kai als Firmenchef, fährt das ihm übertragene Familienunternehmen an die Wand und beantragt, um finanziell über die Runden zu kommen, für seinen vitalen Vater eine Pflegestufe …

„Weiße Turnschuhe“ an der Komödie Winterhuder Fährhaus

Ob die Rechnung aufgeht, erfahren Sie in der Komödie Winterhuder Fährhaus. Verraten sei nur so viel: Auf turbulente Szenen und bissige Wortwechsel dürfen Sie sich einstellen. Und ganz sicher wird Ihnen der wunderbare Jochen Busse wieder einmal die Lachtränen in die Augen treiben – diesmal, wenn er in der Paraderolle als Günter Unpässlichkeit vortäuscht und versucht, die Dame vom medizinischen Dienst hinters Licht zu führen.

Komödie Winterhuder Fährhaus: 31.5.-14.7., diverse Uhrzeiten, 25 bis 39,50 Euro, Tel. 48 06 80 80

MOPO

