Nichts wie raus! Hamburger Stadtnatur ganz neu erleben

Planten un Blomen, Volkspark, Ohlsdorfer Friedhof, Boberger Dünen: Daran denkt wohl jeder, wenn er Beispiele für Hamburger Stadtnatur nennen soll. Doch was kreucht, fleucht und wächst da, was wir noch nie richtig wahrgenommen haben? Und selbst in Ritzen im Asphalt findet sich eine erstaunliche Vielfalt des Lebens. Die Sinne schärfen oder einfach nur herrliche Natur genießen, das können Interessierte jeden Alters an diesem Wochenende am „Langen Tag der StadtNatur“.

Fast 250 Veranstaltungen gibt es, in der Stadt und im Umland. Exkursionen führen zu Salzwiesen, auf Brachflächen im Hafen, in die Auenlandschaften der Tideelbe, in die Kalkberghöhle in Bad Segeberg oder in trocken-warme Gebiete wie die Boberger Dünen. Selbst Steine und Mauerwerk bieten Lebensräume, und sogar wild lebende Tiere suchen sich Nischen und werden zu perfekt angepassten Neu-Städtern.

Diesen „Nischensuchern“ gilt der Schwerpunkt „Extreme Vielfalt“ in diesem Jahr: Spezialisten in Flora und Fauna, die im Verborgenen gedeihen, die Kunststücke des täglichen Überlebens praktizieren. „Heißes Pflaster Altona“, oder „Pflanzenführung über Reeperbahn und St. Pauli“, „Vom harten Leben unserer Stadtbäume“, „Was wächst auf Bahnsteig, Gleisbett und Bahnhofsvorplatz?“ sind nur einige der spannenden Veranstaltungen (manche sind leider schon ausgebucht).

Natürlich fehlen auch die Klassiker nicht, etwa eine Kanutour auf der Dove Elbe oder ein Besuch bei den Störchen in der Elbtalaue, alles begleitet von engagierten Expertinnen und Experten. Naturhungrige jeden Alters finden garantiert ihr Interessengebiet – oder ganz neue, überraschende Anregungen. (geb)

15./16.6., diverse Orte, Programm und Anmeldung: tagderstadtnaturhamburg.de und Tel. 284099844

