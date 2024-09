Neugier ausdrücklich erwünscht: Tag des offenen Denkmals in Hamburg

Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht und dabei auch mal den Blick vom digitalen Endgerät hebt, entdeckt an vielen Ecken Gebäude, die auf eine lange Existenz zurückblicken. Sie stecken voller Geschichte und Geschichten, aber erzählen können diese nur die entsprechenden Expert:innen. Und zwar am allerbesten beim „Tag des offenen Denkmals“.

Weil’s so viel Programm gibt, sind es sogar gleich drei Tage! Hier kann man nicht nur bei musealen Einrichtungen offene Türen einrennen (oder hineinschreiten, ganz nach Temperament), sondern kostbare Einblicke in sonst verschlossene Nischen und Katakomben gewinnen. Je nach Neigung, Interesse oder Alter finden sich ausreichend Möglichkeiten, um Neugier und Wissensdurst zu stillen.

Drei Tage lang Hamburgs geschichtsträchtige Orte besuchen

Beispiele gefällig? Das Ballinhaus von Hapag-Lloyd, diverse Kirchen, der Großmarkt, das Oberlandesgericht, das Thalia-Theater, die ehemalige Montblanc-Fabrik, das Springer-Verlagsgebäude, die Windmühle Johanna in Wilhelmsburg, das „Hotel Atlantic“ und und und …

Der Hamburger Binnenhafen ist am Sonntag von 11 bis 18.30 Uhr zu besichtigen.

Für manche der Führungen sind (kostenlose) Anmeldungen vonnöten. Deshalb ist ein Blick in das ausführliche, berstend volle Programm der Denkmalstiftung sehr zu empfehlen. Und selbst, wenn Sie es am Wochenende nicht schaffen, die vielen Orte anzusteuern, bekommen Sie doch einen Eindruck davon, in welcher aufregenden Stadt wir wohnen: wo die Lebenswege so vieler Menschen sich kreuzten, wo sich Tragödien abspielten, wo kulturelle Ausnahmeleistungen zelebriert und wo Reichtümer angehäuft wurden. Kurz: Wo die Vergangenheit in unsere Gegenwart und Zukunft weist! (kam)

Tag des offenen Denkmals: 6.-8.9., diverse Orte, alle Informationen unter www.denkmalstiftung.de

Plan 7 vom 6. September 2024 MOPO Plan 7 vom 6. September 2024

