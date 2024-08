Manchmal, da könnte man einfach durchdrehen: „Explosive“ Kunstausstellung

Kriege, Klimakrise, hohe Lebenshaltungskosten, Spaltung der Gesellschaft – es gibt gerade genügend Gründe, durchzudrehen. In den historischen, sich über drei Etagen erstreckenden Räumen der vor 17 Jahren gegründeten xpon-art gallery in der Münzburg ist das Motto „durch_drehen“ in jedem erdenklichen Sinne zu verstehen.

Michael Perlbach visualisiert den Moment der Überforderung. Die an Demenz erkrankte Künstlerin Irene Nestler (1936-2018) arbeitete bis zu ihrem Tod weiter an ihrem Lebenswerk. Maren Simon zeigt den Sturm im Wasserglas. Monika Hahn dreht Materialien durch den Wolf. Lars Röper dreht durch. 20 Künstler:innen sind es, die sich in Tanz, Choreografie, fotografischen Edeldruckverfahren, Zeichnung, Hörspiel, Textil, Puppen, Objekt, Fotografie, Video, Collage, Malerei, Installation und Skulptur mit dem Thema auseinandersetzen.

Das Bild von Mariola Brillowska zeigt, was eine Voyeurin so zu sehen bekommt. Mariola Brillowska Das Bild von Mariola Brillowska zeigt, was eine Voyeurin so zu sehen bekommt.

Mitunter geben sie nützliche Tipps: „Willst du mal durchdrehen? Maskiere dich, denn das Netz vergisst nicht!“, schreibt etwa Dr. Helge H. Paulsen, natürlich inkognito. Bei der Vernissage, die in Anwesenheit der Künstler:innen stattfindet, wird ab 19.30 Uhr eine Performance dargeboten: Die Choreografin Suse Tietjen stellt ihre Bewegungsstudie „Aber sie fühlt die Bewegung nicht mehr“ vor. Jette Backer zeigt eine Solostudie zum Thema Drehtänze. Drehrausch garantiert! (ksch)

xpon-art gallery: bis 31.8., So-Di 18-21 Uhr; Finissage 1.9, 11-16 Uhr; Infos unter www.xpon-art.de

Plan 7 vom 2. August 2024 MOPO Plan 7 vom 2. August 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voll mit Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.