Live-Podcast „Reflektor“: Krawall in Planten un Blomen!

Jedes Konzert kann bei großem Publikum mal schnell aus den Fugen geraten: Bei der Live-Aufnahme des „Reflektor“-Podcasts thematisieren Host Jan Müller (Tocotronic) und sein Gast Kolja Podkowik (Antilopen Gang) Konzert-Krawalle.

September 1965. Die Rolling Stones sind auf ihrer ersten Deutschland-Tour. Zwei Konzerte spielen sie in der Ernst-Merck-Halle. Bei der ersten Show vor 6000 Fans geben sie nach 20 Minuten wieder auf – die Mädchen kreischen zu laut, kann eh niemand was hören. Das kommt nicht bei allen Fans gut an. Auch beim zweiten Konzert geht es hoch her, vor allem vor der Halle: Mehr als 2000 Jugendliche randalieren, sie sind noch immer sauer, weil sie keine Tickets bekommen haben. Bilanz der Hamburger Stones-Premiere: 47 Festnahmen, acht Verletzte – und das bestätigte Vorurteil vieler Eltern, dass die Rolling Stones „das Böse“ sind.

Planten un Blomen war auch schon Krawall-Ort

Was das mit dem „Reflektor“-Podcast bei „Draußen im Grünen“ zu tun hat? Alles! Denn Host Jan Müller und sein Gast Kolja Podkowik machen den Krawall zum Thema und werfen in dieser Live-Ausgabe einen Blick auf die Geschichte der Konzert-Ausschreitungen.

Und sie diskutieren das in – wenn man das so sagen darf – passender Umgebung. Denn auch Planten un Blomen war schon Krawall-Ort: 1987 beim Konzert der Londoner Bollock Brothers gab’s an der Kasse ordentlich Kloppe… (nr)

Planten un Blomen/Musikpavillon: 29.8., 19.30 Uhr, 24,70 Euro

