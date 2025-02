Lesungen, Talks, Kino: Vor der Wahl gibt’s ein fettes Programm

Was auch immer Sie am 23. Februar vorhaben: Wählen passt in jeden Tagesablauf. Um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, ihre Kreuze bei der Bundestagswahl zu machen, haben sich in Hamburg mehr als 100 Unternehmen, Stiftungen, Vereine, Kirchen und private Initiativen zusammengetan. Sie sprechen mit einer Stimme und sagen: „Go Vote!“

Ihre Botschaft: Demokratie ist kein Selbstgänger, freie Wahlen keine Selbstverständlichkeit. Deshalb lockt das größte Bündnis Hamburgs mit einer Serie motivierender und mutmachender Veranstaltungen, mal laut, mal leise, hier größer, da kleiner. Hier eine (nur kleine) Auswahl:

15.2., 11-15 Uhr, Museumshafen Oevelgönne: Nach einem kurzen Vortrag von Dr. Dirk Hempel diskutiert die bekannte NDR-Kulturjournalistin Julia Westlake über „Kultur und Demokratie“; sie hofft, mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen – bei Live-Musik und Kuchen.

17.2., 19 Uhr, Hauptkirche St. Nikolai, Harvestehuder Weg 118 (Harvestehude): Zum Thema „Frieden leben – Die Rolle der Religionen in unserer Stadt“ äußern sich die religionspolitischen Sprecher:innen von CDU, SPD, Grünen und Linken in einer Podiumsdiskussion.

18.2., 19-21 Uhr, Speakeasy Bar, Neuer Pferdemarkt 17 (Sternschanze): Sofaschnack in der Schanze – entspannt und weich gepolstert, darf hier alles zur Sprache kommen, was Hamburger:innen bewegt, ob große Themen oder kleine Alltagsgeschichte, politische Folgen nicht ausgeschlossen.

22.2., ab 14.30 Uhr, Glockengießerwall (Hamburg-Altstadt): Demo-Disco und -Rave. „Mobil auflegen statt aufgeben“ lautet das Motto der Veranstalter von „Klare Kante gegen rechts“. Mit überzeugenden Statements und Künstlern wie DJ Flashdance (aka Jan Delay), DJ Elon Bass, Meute und Viktor Marek ziehen sie durch die Stadt und erinnern daran, um was es bei der nächsten Wahl geht: solidarisches Miteinander.

23.2., 18-21 Uhr, Beta-Haus, Eifflerstr. 43 (Sternschanze): Public Viewing für alle, die den Ausgang der Bundestagswahl nicht allein erleben und die Hochrechnungen in geselliger Atmosphäre verfolgen wollen, an Getränken und „Kanzlerkeksen“ – wie immer die auch aussehen mögen.

Alle Infos unter go-vote.de/events

Plan7-Woche ab 14. Februar 2025 MOPO Plan7-Woche ab 14. Februar 2025

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.