Lesung für die Kids: Hier ist Pupsen salonfähig

Knatterdrache Furzipups hat es ziemlich schwer, so erzählt es Kai Lüftner in seinem gleichnamigen Bilderbuch (mit Pupsgeräuschen). Denn alle anderen Drachen spucken Feuer, doch so sehr Furzipups sich auch anstrengt – bei ihm kommt statt einer Flamme aus dem Rachen nur ein Pups aus dem Hinterteil.

Natürlich ist das infantiler Humor, aber genau an diese Zielgruppe der Drei- bis Achtjährigen richtet sich ja auch das Erzähltheater Kamishibai in der Bücherhalle Niendorf (Tibarg-Center). Und die Kinder fahren voll auf Furzipups ab. Zu der Geschichte, die erzählt wird, werden Bilder in einen Holzrahmen geschoben und so ein tolles Theater-Kino erzeugt. (jh)

Bücherhalle Niendorf: 29.10., 15.30 Uhr, Eintritt frei

Plan 7 vom 25.Oktober 2024

