Lesung: Arbeiten im Call Center – ein Traumjob?

Liebe am Arbeitsplatz schafft Leiden. Und Hochspannung! Und Komik! All das findet sich in Katharina Volckmers Roman „Hallo, mein Name ist Jimmie, was kann ich für Sie tun?“ wieder, einem sehr lustigen Buch mit vielen wahren Beschreibungen über die menschliche Psyche, ihre Widersprüche und Absurditäten gespickt. Die Autorin liest am heutigen Mittwoch daraus in der Buchhandlung Blattgold in der Neustadt.

Jimmie arbeitet in einem Londoner Call Center für einen Reiseveranstalter und muss sich täglich mit Beschwerden herumplagen à la „Warum hat unser Zimmer keinen Ausblick?“ „Warum ist die Minibar leer?“. Abgelenkt ist er von den Versuchungen, die sein gut aussehender Vorgesetzter Daniel für ihn und seine hochfliegenden Gedanken bietet. Jetzt kommt es aber zu einem Gespräch mit dem Chef.

Was wird aus Jimmie und seinen Sehnsüchten? Volckmer lässt noch weitere lustige Nebenfiguren auftreten – herrliche Szenen aus dem Arbeitsleben! (kam)

Buchhandlung Blattgold: 3.7.,​​​​​​​19.30 Uhr, Wexstr. 28, 12 Euro, Tel. 35019819

