Legendäre königliche Rivalinnen: Kammeroper zeigt „Maria Stuart“

Königliche Rivalinnen stehen an der Kammeroper im Allee-Theater im Rampenlicht: „Maria Stuart“ beleuchtet das tragische Schicksal der Königin von Schottland und ihre Rivalität zu Königin Elisabeth I. von England.

Der Hintergrund ihrer erbitterten Auseinandersetzung: Beide Herrscherinnen erheben Anspruch auf den englischen Thron. Politische Intrigen, Eifersucht und der Kampf um die Krone führen in einen der großen Konflikte der Tudor-Zeit (1485-1603).

„Maria Stuart“ wird in der Hamburger Kammeroper aufgeführt

Gaetano Donizettis Oper – 1834 in Neapel uraufgeführt und erst 1958 mit einer Aufführung in Donizettis Geburtsort Bergamo wiederentdeckt – basiert auf der Dramenvorlage von Friedrich Schiller. Sie gilt heute als ein „Glanzstück des italienischen Belcanto-Repertoires“ und verspricht auch bei ihrer Hamburger Premiere hochemotionale packende Unterhaltung. In der Aufführung an der Kammeroper werden die wunderbaren Feline Knabe und Luminita Andrei die Rollen der Monarchinnen übernehmen. Ihr Duell um Macht und Liebe: ein großes Drama – wie im wahren Leben. (bs)

Hamburger Kammeroper: ab 27.9., div. Uhrzeiten, 29-62 Euro, alleetheater.de

