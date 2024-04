Lange Nacht der Museen: 53 Ausstellungsorte machen mit – und es gibt Neuigkeiten!

„Möge die Nacht mit uns sein!“: Das ist das Motto der „Langen Nacht der Museen“ 2024. Dieses aufmunternde „Gutes Gelingen!“ braucht es aber gar nicht: Das Event steht bei Ausstellungsfans sowieso als fester Termin im Kalender – weil es jedes Jahr aufs Neue so viel zu sehen und zu erleben gibt.

53 Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkorte öffnen am heutigen Samstag bis tief in die Nacht. Um 18 Uhr geht’s los, bis 1 Uhr stehen die Türen von A wie Astronomiepark bis Z bis Zaubermuseum Bellachini allen Kulturentdeckern offen. Letzteres feiert in diesem Jahr seine Museumsnacht-Premiere – Direktor Wittus Witt weiht unter anderem in die Kunst der Taschenspielertricks ein und präsentiert einen Zauberkasten, den Johann Wolfgang von Goethe (!) 1830 seinen Enkeln schenkte.

Diese Museen sind zum ersten Mal dabei

Und es gibt noch mehr Neuigkeiten! Denn neben dem Bellachini in St. Georg sind auch das Bargheer-Museum im Jenischpark, der Geschichtsort Stadthaus in der Innenstadt und das Montblanc Haus in der Nähe des Volksparkstadions zum ersten Mal dabei. Bei Montblanc können sich Erwachsene in Sachen Kalligrafie inspirieren lassen, für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gibt’s eine Rallye durch die Ausstellung „Inspire Writing“.

Die Veranstaltung ist für alle kostenfrei, die zwölf Jahre oder jünger sind. Für alle 13- bis 17-Jährigen wird eine „Junge Nacht“-Karte für 4 Euro angeboten. Mit allen Tickets lassen sich von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, der HVV (Ringe A-F) und die Lange-Nacht-Bus-Shuttles nutzen.

550 Veranstaltungen stehen zur Wahl, darunter Führungen, Mitmach-Aktionen, Workshops, Lesungen, Tanz und Theater. Gutes Gelingen ist da ein Selbstläufer!

Lange Nacht der Museen: 27.4., 18-1 Uhr, 17/12 Euro, langenachtdermuseen-hamburg.de

