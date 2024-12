Der Tod von drei Hamburger Kinos – und eine Rettung

Filmemacher Dennis Albrecht hat den Kampf von vier Hamburger Kinos gegen die Schließung in den Jahren 2008 bis 2013 mit der Kamera begleitet.

Für den „Ufa-Palast am Grindel“, das „Rialto“ in Wilhelmsburg und das „Streit’s“ an der Binnenalster ging es bekanntlich nicht gut aus. Das tut schon noch mal weh, wenn Albrecht in einer Vorher-/Nachher-Fotosequenz vorführt, wie das wunderschöne Streit’s-Lichtspielhaus in eine Rossmann-Filiale umgebaut wurde.

Kino „Savoy“ am Steindamm wurde gerettet

Ein Trauerspiel ist sein Film dennoch nicht, denn mit dem „Savoy“ am Steindamm (St. Georg) hat der Berliner auch eine Rettung dokumentiert. „KinoKinoKino“ hat Albrecht aus mehr als hundert Stunden Material montiert. Im Anschluss an den Film gibt es ein Gespräch.

Kulturladen Hamm: 13.12., 19 Uhr, 7 Euro, Sievekingdamm 3, Info und Tickets: hh-hamm.de

