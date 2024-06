Kino-Tipp: „One For The Road“ – ein aufregendes Leben hat seinen Preis

Mal ernst, mal humorvoll: Das Zeise-Kino und die Hamburgische Landesstelle für Suchtfragen präsentieren im Juni eine Filmreihe zum Thema Alkohol.

Am 12. Juni läuft im Zeise die Tragikomödie „One For The Road“: Darin jongliert Mark (Frederick Lau) scheinbar spielend sein Leben zwischen seinem fordernden Job als Bauleiter, ausgelassenen Geschäftsessen und ausufernden Streifzügen durch das Berliner Nachtleben. Als er eines Nachts im Rausch sein Auto umparken will, passiert es: Polizeikontrolle, Führerschein weg, medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) am Hals.

„One For The Road“ mit Frederick Lau in der Hauptrolle

Mark wettet mit seinem besten Freund Nadim (Burak Yigit), dass er es schafft, so lange keinen Alkohol zu trinken, bis er seinen Führerschein wiederbekommt. Im MPU-Kurs lernt er Helena (Nora Tschirner) kennen und stellt schnell fest, dass das Ganze doch ein langer, steiniger Weg wird.

Wie gesteht man sich ein, dass man ein echtes Problem hat? Der Film erzählt von Ausgelassenheit und Kontrolle, von Einsamkeit und Freundschaft. Zur Filmvorführung im Zeise kommt Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg.

Zeise: 12.6., 20 Uhr, 11 Euro, Karten unter Tel. (040) 306036​82

