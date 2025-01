King Elvis lebt – und wird 90 Jahre jung

Wie hätte Elvis wohl mit 90 Jahren ausgesehen? Diese Frage wird an diesem Abend garantiert nicht beantwortet. Sein runder Geburtstag soll in Hamburg aber trotzdem gebührend gefeiert werden. Denn zum Glück haben wir mit Shelvis einen bekannten und großartigen Elvis-Entertainer in der Stadt, der nicht müde wird, mit seiner Show die Memphis-Legende auferstehen zu lassen. Obendrein ist er mit über 40 Stunden auch noch Weltrekordhalter im Elvis-Dauersingen!

Seit 2003 tourt er bereits durch die Republik, um die schönsten Songs aus Elvis’ Repertoire von mehr als 800 Titeln unter die Leute zu bringen und in seinen Auftritten Stimme, Gestik und Bühnenhabitus des King originalgetreu einzufangen. Die beiden sind quasi zusammen alt geworden. Shelvis, mit bürgerlichem Namen Shezad Eikmeier, ist zudem ein echter Kenner seines Idols. Seit 1991 hat er mit „It’s Elvis Time“ seine eigene monatliche Elvis-Sendung bei Tide-Radio und ist ein wandelndes Lexikon in Sachen Presley-Clan.

Trommelwirbel: Auf dem Programm im Ella Kulturhaus in Langenhorn steht zudem ein Liveauftrit von „XXElvis“ alias Tetje Mierendorf, der durch 70 kg Gewicht weniger so XXL gar nicht mehr ist. Aber Elvis kann er, nicht erst seit gestern! Eine Elvis-Tombola und ein Elvis-Interpreten-Contest runden den Geburtstag in King-Manier ab.

Ella-Kulturhaus: 10.1., 19 Uhr, Käkenflur 30 (Langenhorn), 15 Euro, Karten unter Tel. 53 32 ​71 ​50 oder ella-kulturhaus@mookwat.de

