Jetzt kabbeln sie sich wieder: Emmi & Willnowsky im Schmidts Tivoli

Seit fast 30 Jahren sind Emmi & Willnowsky ein Paar und ein Traum-Duo auf der Bühne. Zumindest wenn man sich an all den fiesen Sticheleien und knallharten Gemeinheiten, die sich die beiden auf urkomische Weise und in vollendeter Form an den Kopf werfen, ergötzen mag.

Eigentlich bedarf das Komiker-Paar keiner Vorstellung, doch der Vollständigkeit halber gibt’s einen kurzen Abriss: Sie, Emmi, ist ausgebildete Opernsängerin mit konservativen Ansichten, er, Valentin Willnowsky, ein Klavier spielender russischer Spätaussiedler. Dass sie vor mehr als 25 Jahren „Ja“ zueinander gesagt haben, bezeichnen beide als den größten Fehler ihres Lebens. Trotzdem können die beiden nicht voneinander lassen. Wenn das mal nicht für Zündstoff und ein feuriges Eheleben sorgt! Seit über zwei Jahrzehnten zelebrieren sie ihr Gezänk, und das Publikum feiert sie dafür.

Drei Vorstellungen im Schmidts Tivoli

Im Schmidts Tivoli sind sie mit schöner Regelmäßigkeit Gäste. Auch dieses Jahr kommen Christoph Dompke und Christian Willner mit ihrem neuen Programm nach Hamburg, und zwar gleich für drei Vorstellungen. Wie immer werden sie sich gegenseitig beharken, beleidigen, voller Lust streiten – und sich dennoch irgendwie lieben.

Emmi, ganz die Operndiva, findet sich trotz ihres Alters, Pardon, ihrer „fortgeschrittenen Jugend“, extrem wertvoll und geradezu unersetzlich. Ihr Ehemann hingegen – Ehefrauen kennen das – ist meist ein Holzkopf und geht ihr auf die Nerven. Natürlich singt Emmi auch – von Dalida bis Dirty Dancing muss das Publikum so manches ertragen. An Pointen sparen Emmi und Willnowsky nicht, kontern ihre gegenseitigen Beleidigungen mit Bravour und zeigen, dass ihre Ehe selbst Infektion und Inflation durchsteht. Warum sie sich das alles immer noch nach all den Jahren antun? Ganz einfach: Weil es verdammt lustig ist!

Schmidts Tivoli: 24.2., 19.30 Uhr, Karten ab 27,20 Euro (weitere Vorstellungen: 23.2., 14.30 und 19 Uhr, Karten ab 29,40 Euro), Tel. (040) 31778899

