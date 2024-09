Jede Menge gute Laune: Es geht wieder los im Centralkomitee

So langsam wird es Herbst. Jetzt bloß nicht wehmütig werden, denn das Ende des Sommers bedeutet stets auch den Start in eine neue Theatersaison. Im Centralkomitee am Steindamm (St. Georg) sorgen im September jede Menge Kabarettisten, Stand-up-Comedians, Slammer und andere Spaßmacher für richtig gute Laune.

Den Auftakt dürfen am 3. September beim „Stand Up Komitee“ die besten Comedians der vergangenen Saison bestreiten. Jede Woche probieren bei diesem Format verschiedene Comedians – gestandene und Newcomer gleichermaßen – beim Open Mic ihre Witze vor Publikum aus.

Das ist das Programm im Centralkomitee

Am 13. September kommt das Liedermacher-Duo Simon & Jan mit dem Besten aus 16 Jahren (sie waren schon mit Götz Widmann auf Tour, standen mit Hannes Wader, Reinhard Mey und Konstantin Wecker auf der Bühne). Kabarettist Michael Krebs feiert am 29. September sein 20-jähriges Bühnenjubiläum und Negah Amiri hat ihr „Leben im Griff“ (30.9.). (jh)

Centralkomitee: 3.9., 20 Uhr, 17,80 Euro, centralkomitee.de

