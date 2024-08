James-Baldwin-Abend im Literaturhaus: Ein Porträt zum 100. Geburtstag

Autor. Intellektueller. Aktivist. Bürgerrechtler. Das alles war James Baldwin. Anfang August wäre der New Yorker 100 Jahre alt geworden. Er starb 1987 im Alter von 63 Jahren im Süden Frankreichs. Zahlreiche Romane, Essays und Gedichte hat er zeit seines Lebens veröffentlicht – berühmt machten ihn unter anderem seine Bücher „Giovannis Room“ und „The Fire Next Time“. Das „Time Magazine“ widmete ihm 1963 eine Titelseite.

Das war alles andere als selbstverständlich, denn James Baldwin war schwarz und schwul, die Gesellschaft, in der er lebte, rassistisch und homophob. Er wuchs in Armut in Harlem auf, mit zehn Jahren wurde er von weißen Polizisten verprügelt, mit 22 Jahren wollte er sich das Leben nehmen. „Aus Verzweiflung, aus Wut! Wenn du so hart geschlagen wurdest, verengt sich deine Welt auf so einen roten Kreis aus Zorn und du fängst an alle zu hassen, das heißt: Du fängst an, dich selbst zu hassen. Und sobald das passiert, ist es aus“, sagte er in einem Interview.

Lesung über Baldwins bewegendes Leben

Er blieb – und schrieb fortan gegen all das Schreckliche an, das er erleben musste. Gegen die Verzweiflung, die Wut, den Hass, das „Ungleichsein“ und „Wertlossein“, das er erfahren musste.

Zum 100. Geburtstag hat René Aguigah das Buch „James Baldwin – Der Zeuge“ rausgebracht. Im Literaturhaus lesen er und Ijoma Mangold am Mittwoch aus Baldwins Texten und diskutieren darüber. Die Veranstaltung ist ausgebucht, aber das Literaturhaus bietet eine Übertragung im Live-Stream an. (nr)

Literaturhaus: 28.8., 19.30 Uhr, ausverkauft; Livestream: 6 Euro, literaturhaus-hamburg.de

