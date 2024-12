In ganz Hamburg: Am kürzesten Tag gibt’s die kürzesten Filme

Um 16.02 Uhr geht die Sonne am 21. Dezember in Hamburg unter. Passend zum kürzesten Tag des Jahres wurde der Kurzfilmtag erfunden, der nun schon zum 13. Mal bundesweit – in mehr als 200 Städten und Gemeinden, von Spiekeroog bis Lörrach – stattfindet. Natürlich auch in Hamburg.

Die Macher versprechen ein abwechslungsreiches, witziges, spannendes und unterhaltsames Event. Und viele machen mit: ​Das Metropolis zeigt „Europäische Kurzfilmlieblinge“, nachmittags ab 16 Uhr läuft im Kinderprogramm „Väter der Klamotte“; im FilmRaum werden „Große Gefühle“ präsentiert, während es im B-Movie heißt: „Das Grauen kommt um Mitternacht“ (Beginn 22 Uhr).

Kurzfilmtag findet zum 13. Mal statt

Das HausDrei in Altona-Nord ​(Hospitalstr. 107) feiert den Kurzfilmtag unter dem Titel „Gemeinsam geht’s besser“ schon am 20. Dezember mit dem Programm „Liebe, Familie und Musik“, inklusive Suppe und Punsch. Auch im KulturWerk Rahlstedt, im 3001-Kino und an vielen anderen Orten gibt es Filme und Aktionen. (mp)

Kurzfilmtag: 21.12., diverse Orte und Zeiten, kurzfilmtag.com

Plan7 vom 19. Dezember 2024 MOPO Plan7 vom 19. Dezember 2024

