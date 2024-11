Ilse DeLange in Hamburg – „The Voice of Holland“

Ist das wirklich schon zehn Jahre her, dass Ilse DeLange im Duett mit Sänger Waylon als The Common Linnets beim ESC in Kopenhagen den 2. Platz mit der Countrypop-Nummer „Calm After The Storm“ belegte – nur knapp abgeschlagen hinter Conchita Wurst?

In ihrer niederländischen Heimat ist sie schon lange ein Superstar: 1998, DeLange war gerade mal 21 Jahre alt, kam dort ihr erstes, in Nashville produziertes Nummer-1-Album „World Of Hurt“ heraus. Das nächste Highlight ihrer Karriere war die Casting-Show „The Voice of Holland“. 2013 und 2014 war sie dort Coach und gab ihr musikalisches Wissen an die singenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiter.

Die Musikerin kommt mit Country-Pop ins neue CCH

Das deutsche Fernsehpublikum kennt die fließend Deutsch sprechende Sängerin und Songwriterin aus der TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ sowie als Jurorin der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar 2022“. 2021 nahm sie zudem an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil.

Mit ihrem Anfang Mai veröffentlichten Solo-Album „Tainted“ kommt sie nun endlich wieder auf Konzerttournee. In Hamburg wird ihr dabei die Ehre zuteil, den frisch renovierten Saal 1 im CCH musikalisch einzuweihen. Ihre neuen Songs sind stilistisch breit aufgestellt: von Country über elektronische Popsounds der 80er bis hin zu Rock, vom Banjo über Synthesizer bis hin zur Steel-Gitarre ist alles dabei. „Ich liebe die verschiedenen Genres. Aber die Country-Musik läuft als roter Faden durch. Man hört durch meinen Gesang, dass ich von ihr sehr beeinflusst bin“, so DeLange.

Das könnte Sie auch interessieren: Zartmann zaubert im Mojo-Club: „Wir haben’s überlebt“

Bereits zwei Mal wurde sie mit dem Award der Country Music Association ausgezeichnet. 2020 bekam sie den Jeff Walker Global Country Artist Award als markanteste Countrymusik-Künstlerin außerhalb der USA. Dass der Abend mit ihr musikalisch erstklassig wird, steht außer Frage.

CCH: 30.11., 20 Uhr, Karten ab 40 Euro

Plan7 vom 29. November 2024 MOPO Plan7 vom 29. November 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.