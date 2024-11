„Humanimal”: Menschen und andere Tiere in der Fabrik der Künste

Die Menschen in der Großstadt leben abgekoppelt von ihrer eigenen Natur. Darum geht es im Werk des Hamburger Künstlers Sebastian Unterrainer. Der studierte Kunst- und Biologielehrer führt es uns vor Augen, indem er die Tiere in den Blick nimmt: Tiere, die immer menschliche Spuren zeigen.

In der Fabrik der Künste in Hammerbrook, mitten im Industriegebiet, zieht jetzt die Wildnis ein! Hier kann man Sebastian Unterrainers Werk bei einer großen Einzelausstellung in Augenschein nehmen. „Humanimal“ zeigt Malerei, Zeichnungen und Skulpturen. Unterrainer sagt: „Alles hängt zusammen und nichts steht für sich alleine. Es gibt auf der Welt kein Lebewesen, welches nicht die Hinterlassenschaften aller anderen in sich trägt.“

„Humanimal“: Kunst, die zum Nachdenken bringt

Und so stellt er die Tiere in urbaner Umgebung dar – und auch ganz besondere Mischwesen. Der 1983 in Trier geborene Künstler ist ein ausgezeichneter Maler, aber auch ein begnadeter Zeichner: Wir sehen etwa einen Fuchs, dessen Körper mit Graffiti und Tags übersät ist. Ein Porträt von Picasso mischt sich mit dem Antlitz eines Schafs.

Ein Porträt von Picasso vermischt sich mit dem Antlitz eines Schafs. Sebastian Unterrainer Ein Porträt von Picasso vermischt sich mit dem Antlitz eines Schafs.

Viele seiner Arbeiten basieren auf der Zeichnung – ein präzises, fantastisches Werk, das nicht nur auf Leinwand, sondern in vielen verschiedenen Techniken entsteht. Unterrainer bemalt Schallplatten, arbeitet mit Tusche auf Karton – oder malt den „coolest monkey in the jungle“ in Acryl. Seine Kunst macht Spaß – lädt aber auch zum Nachdenken an.

Zu sehen ist das alles an einem wirklich aufregenden Kunst-Ort: Im Rahmen der Vernissage ist unter anderem auch die Hamburger Musikerin Annie Chops zu erleben, ehemals bekannt als Kiddo Kat, die mit ihrem Video des Songs „Kiss“ von Prince bekannt geworden ist, das bei einer Live-Session in der Frankfurter U-Bahn gefilmt wurde.

Fabrik der Künste: 8.11.-1.12. (Vernissage: 7.11., 19 Uhr), Di-Fr 15-18 Uhr, Sa/So 12-19 Uhr, Kreuzbrook 10

