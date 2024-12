Horror in Harburg: „Das Fest” lässt das Publikum sich gruseln

Horror und Grusel haben Konjunktur, nicht nur in der Weltpolitik. Vielleicht ist das ein Anlass, einmal Hamburgs Horror-Theater „Miskatonic“ einen Besuch abzustatten: „Das Fest“ lässt das Publikum sich fein gruseln.

Das Stück beruht auf der Kurzgeschichte von H. P. Lovecraft, etwas abgewandelt für eine heimatkundliche Verköstigung. Denn die Handlung beginnt am Theaterstandort Harburg, von wo ein junger Mann in ein kleines Kaff (in diesem Fall Wörme) reist – und da einige verstörende, Zehennägel aufrollende Erfahrungen macht. Wäre er doch bloß in Harburg geblieben!

Hendrik Heiler und Lars Henriks lassen in ihre speziell getönte Weihnachtsgeschichte viel Lokalkolorit einfließen. Das könnte so skurril wie lustig werden. Und der reine Horror natürlich! Das Theater hat schließlich einen Ruf zu verteidigen.

Miskatonic-Theater: 6., 7., 13., 14., 20., 21.12., jeweils 20 Uhr, Buxtehuder Str. 13, Karten 20 Euro, antikyno.com

Plan 7. ab dem 6. Dezember 2024 MOPO Plan 7. ab dem 6. Dezember 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.