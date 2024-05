HipHop Dance Week in Hamburg: Ganz viele coole Moves

Die HipHop Dance Week startet ungewöhnlich unbewegt: Bevor Hamburg zum Zentrum der HipHop-Kultur wird, trifft man sich auf Kampnagel sitzend und essend zum Filmabend.

Die Veranstalter laden zum vegetarischen Barbecue, welcher Film gezeigt wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Den Hamburg-Touch erhält das Festivalprogramm durch die Einbindung wichtiger lokaler Szene-Vertreter. Man muss nicht, darf aber gern Eintrittsgeld zahlen: „Pay as much as you feel“, heißt es.

Erst am Vormittag des nächsten Tages (29.5.) – und dann bis zum 2. Juni – geht’s los mit „Juste Debout“, dem weltweit größten internationalen Treffen der HipHop Dance Community: eine Woche lang Workshops, Lectures, Masterclasses und Konferenzen, bevor das finale Battle in der Sporthalle ausgetragen wird. (pst)

Kampnagel: 28.5., 18 Uhr, auf der Waldbühne, Eintritt frei

