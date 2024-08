Hier gibt’s Lektüren, die satt machen

Einer Lesung von Stevan Paul im „weissraumhamburg“ lauschen und dazu einen Kichererbseneintopf mit Bio-Hähnchen löffeln. Yoko Tawada liest Gedichte im „Akiko“ und es wird Sushi serviert. Das gibt’s nur beim kulinarischen Lesefest „Sorbet“.

Die Autorinnen und Autoren lesen Texte, die mal auf direkte, mal auf entferntere Weise mit Kulinarik zu tun haben und mit dem Ort, an dem sie vorgetragen werden („Akiko“, „Bar Oorlam“, Buchhandlung Blattgold, „Wald“ und weissraumhamburg). Die Preise für Lesung inklusive Speisen und Getränke variieren und reichen von etwa 20 bis 47 Euro.

Preise beginnen ab 20 Euro

In der Buchhandlung Blattgold liest Rasha Khayat aus ihrem Roman „Ich komme nicht zurück“, in dem Fantakuchen verputzt wird – und den es dann auch an dem Abend geben wird. Alkohol wird in der „Bar Oorlam“ ausgeschenkt: Dagrun Hintze und Nail Dogan tragen Texte über Liebeskummer vor, zum Trost gibt es Genever. (mp)

Neustadt: 26. u. 27.8., verschiedene Uhrzeiten und Orte, sorbet-lesefest.de

Plan7 vom 23. August

