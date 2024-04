Hier geht’s zurück in die Disco-Ära!

Partystimmung zu „Boogie Wonderland“ und „Disco Inferno“ im Hansa-Theatersaal: Bis in den Wonnemonat Mai hinein gastiert „Velvet“ – das weltweit enthusiastisch gefeierte Disco-Varieté-Spektakel aus Sydney – wieder im legendären Traditionshaus am Steindamm.

Welthits der 70er und 80er Jahre, Entertainment und Akrobatik der Spitzenklasse reißen das Publikum hinein in die spektakuläre Glamourshow international erfolgreicher Artisten, Sänger und Tänzer. Highlights der Revue mit Glitzerkostümen, Plateauschuhen und viel nackter Haut sind etwa atemberaubende Rollschuhakrobatik zum Disco-Kracher „Born To Be Alive“ sowie die Auftritte von „Weather Girl“ Ingrid Arthur. Mit „It’s Raining Men“ bringt die Soul-Diva das Lebensgefühl der Disco-Ära zurück. Mega!

Hansa-Theatersaal: bis 19.5., Di bis Fr 19.30 Uhr, Sa 15.30 und 19.30 Uhr, So 18 Uhr, 49,90-74,90 Euro

