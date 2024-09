Hier dreht sich alles um die Natur: Besondere Ausstellung in der HafenCity

Wie lebt eigentlich so eine Rotte Wildschweine? Ein Wolf? Wie schafft es ein Specht, dauernd Baumstämme mit seinem Schnabel zu bearbeiten, ohne davon höllisches Kopfweh zu bekommen? Etwa 48.000 heimische Wildtierarten gibt es, aber oft wissen wir gar nicht so viel über Eichhörnchen, Storch und Reh. Nach einem Besuch in der noch ziemlich neuen „Botschaft der Wildtiere“ dürfte nicht nur eine große Bildungslücke gefüllt sein – man hat auch noch mächtig Spaß dabei.

Alles hier ist spannend, und schon das Gebäude ist etwas Besonderes: Das „Roots“ ist Deutschlands höchstes Holzhochhaus, steht in der HafenCity und ist ein Projekt der Deutschen Wildtier-Stiftung. Die Ausstellung auf 2200 Quadratmetern ist interaktiv aufgebaut, hat eine Lernwerkstatt, in der Kinder experimentieren und forschen dürfen – und Deutschlands erstes Naturfilmkino! Immer mittwochs um 19 Uhr werden dort ausgewählte Dokus gezeigt; im Anschluss stehen die Filmemacherinnen oder Tier-Experten für Fragen und Diskussionen bereit.

Interaktive Ausstellung über das Leben von Wildtieren

In dieser Woche ist das internationale Meeresfilm-Festival Cinemare zu Gast im „Kino der Wildtiere“ und präsentiert „Hans Hass – Pionier der Tiefe“. Er zeigte in den 1930er Jahren als Erster dem großen Publikum die Welt der Meere, zu einer Zeit, in der es noch fast unmöglich schien, Meerestiere in ihrem eigenen Lebensraum zu studieren. Nach der Vorstellung gibt es die Möglichkeit, mit den Forschungstauchern Claudia und Henrik S. Schmitt zu sprechen, die heute auf den Spuren von Hans Hass unterwegs sind.

Die „Botschaft“ verfügt sogar über einen Kinosaal. picture alliance / ABBfoto Die „Botschaft“ verfügt sogar über einen Kinosaal.

Wer Lust hat, selbst zum Entdecker zu werden, findet in der riesigen Dauerausstellung lebensecht nachgebildete Tiere, Simulationen, Tipps, wie wir Vögeln und Insekten helfen können, Themeninseln, etwa über „Sinne“, an denen wir erfahren, wie Wildtiere sehen, riechen oder hören oder wie sie Sex haben.

Ausstellung hat ernsten Hintergrund

Das Projekt hat leider einen ernsten Hintergrund, schließlich vernichten wir täglich immer mehr Natur und so die Lebensgrundlagen der Tiere. Aber Alice Rethwisch, Ehrenpräsidentin der Deutschen Wildtier-Stiftung, hat Hoffnung und sagte zur Eröffnung: „Ich wünsche mir, dass alle Besucher dieses Ortes selbst zu Botschaftern der Wildtiere werden.“

Botschaft der Wildtiere: Di-So 10-18 Uhr, Lucy-Borchardt-Str. 2, Eintritt 8/5 Euro (Kinder bis 14 J. frei), Kino: mittwochs, 19 Uhr, botschaftderwildtiere.de

