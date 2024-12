„Hidden Shakespeare“: Hier ist jede Show eine Premiere

Als Shakespeare 1601 „Was ihr wollt“ schrieb, ahnte er nicht, was daraus werden würde: Gut 400 Jahre später nennt sich eine spielwütige Hamburger Truppe Hidden Shakespeare und zeigt auf der Bühne genau das – also, was das Publikum will.

Die fünf reagieren auf Zuruf, Improvisationstheater heißt das. Ist aber viel origineller, als es klingt. Denn aus dem Saal kommen die verrücktesten Vorschläge: wer spielt, wo das Ganze stattfindet, was in einem entscheidenden Moment gesagt wird und wie die Geschichte weitergehen soll.

Improvisationstheater: Jede Show ist einmalig

Witzige Ideen verwandeln die Spieler:innen dann in aberwitzige Szenen. Je abgefahrener die Vorgaben, desto mehr dreht das Ensemble auf. So kann sich an einem Abend ein Krimi, eine dramatische Liebesgeschichte, eine romantische Komödie oder ein Actionspektakel entwickeln – oder alles nacheinander.

Das könnte Sie auch interessieren: Knallbunt, kurzweilig – klasse: „Der Geizige“ zeigt ein schrilles Intrigenspiel

Jede Vorstellung von Hidden Shakespeare ist absolut einmalig. Niemand kennt den Ausgang einer Story, aber eins ist sicher: Jede Szene ist zum Brüllen komisch.

Schmidt-Theater: 16./17.12., 19.30 Uhr, 23,90-41,50 Euro, Tel. 31 778899, tivoli.de

Plan 7. ab dem 13. Dezember 2024 MOPO Plan 7. ab dem 13. Dezember 2024

Dieser Tipp kommt aus Plan7, der Kultur- und Veranstaltungsbeilage in der neuen WochenMOPO (jeden Freitag neu am Kiosk, hier im günstigen Kennenlern-Abo). Plan7 – das sind 28 Seiten voller Kultur und Inspiration für Ihre Freizeit: Kultur-Tipps für jeden Tag der Woche, Tipps für Gastro-Fans und für Hamburg- und Umland-Entdecker. Dazu gibt’s Interviews und Verlosungen für Konzerte, Lesungen, Shows und mehr.